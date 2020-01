DeMarcus Nelson vers le Limoges CSP

JEEP ÉLITE

Crédit photo : Sébastien Grasset

Selon nos informations, le Limoges CSP aurait choisi d'engager l'arrière/meneur DeMarcus Nelson (1,93 m, 34 ans) afin de remplacer Semaj Christon - parti à Vitoria - au poste 1.

Bien connu du championnat de France pour avoir joué du côté de Cholet, Monaco et l'ASVEL, il a passé la première partie de saison au Bayern Munich, en Allemagne. Coupé début janvier, le MVP des finales de playoffs 2019 devrait donc effectuer son retour en Jeep ELITE. Sur 35 matchs toutes compétitions confondues avec le club bavarois, le Californien a tourné à 4,7 points, 1,9 passe décisive et 1,7 rebond.

Réputé pour être un fort défenseur, l'ancien joueur NBA et EuroLeague va donc apporter sa dureté et son expérience au Cercle Saint-Pierre, actuellement engagé dans une remontée au classement qui peut leur permettre d'intégrer le top 8 et ainsi se mêler à la lutte aux playoffs. Reste à savoir si DeMarcus Nelson sera à Limoges à temps pour être qualifié pour la réception du BCM Gravelines-Dunkerque, samedi.