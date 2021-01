Des investisseurs américains pour reprendre l'Elan Béarnais ?

JEEP ÉLITE

Crédit photo : Guillaume Poumarede

Si l'ancien basketteur Simon Darnauzan se démène pour reprendre l'Elan Béarnais, La République des Pyrénées indique qu'un groupe d'investisseurs étasuniens seraient en pôle position pour racheter le club. La mairie, qui possède 68% des parts de la société d'économie mixte (SEM), cherche depuis deux mois un repreneur.

Selon Jean Fauret, l'auteur de l'article, ce groupe d'Américains connaît "parfaitement le milieu du basket professionnel dans lequel ils gravitent, et possèdent une surface financière largement suffisante pour avoir séduit et convaincu la Place Royale, sans avoir été refroidi par la crise sanitaire actuelle qui a de lourdes répercussions sur l'économie mondiale." Il ajoute que leur arrivée permettrait à l'EBPLO de viser le Top 5 du championnat et une présence continue en Coupe d'Europe que le maintien chaque année.

Reste à savoir qui ils sont, si cela va se confirmer et quand. Une fois aux commandes, ils devraient transformer la SEM en société anonyme sportive professionnelle (SASP).