Deux dunks et un 3-points : Kymany Houinsou (ASVEL) réussit ses débuts en Jeep ELITE

Après avoir signé un contrat aspirant, Kymany Houinsou a effectué sa première entrée en Jeep ELITE ce dimanche. Le meneur/arrière de 17 ans a participé à la victoire de l'ASVEL contre Boulazac (96-80). Pas timide, le Mulhousien a planté deux dunks et un 3-points. Il a réussi ses deux lancers francs tentés pour finir à 9 points marqués (et 1 passe décisive) en 14 minutes. Une première réussie pour ce joueur de très grand talent qui devrait vite gravir les échelons.

Voici ses trois paniers en vidéo, dans le tweet ci-dessous :

Solid professional debut for Kymany Houinsou. He had 9 points (3/4 fg 1/2 3p 2/2 ft) and 1 assist in 14 minutes. Good to see ASVEL starting to integrate him in the senior roster as he prepares for full-time pro minutes next season. pic.twitter.com/misCSS1mDo