Deux matchs de Jeep ELITE par semaine seront joués pendant le confinement pour continuer à passer à la télévision

JEEP ÉLITE

Crédit photo : Lilian Bordron

Comme annoncé plus tôt dans la journée, la saison 2020/21 de Jeep ELITE et de Pro B est suspendue partiellement pendant le confinement. C'est la décision qui a été prise lors du Comité Directeur ce mardi 3 novembre.

Cependant, au moins deux matchs de Jeep ELITE seront joués par week-end afin de permettre à la Ligue Nationale de Basket (LNB) d'honorer son contrat avec les diffuseurs que sont L'Equipe et Sport en France, et surtout de continuer à bâtir une audience sur ces chaînes. De plus, les matchs reportés de la Leaders Cup Pro B ainsi que les quarts de finale et demi-finales de la compétition seront également joués durant ce mois de novembre.

Les matchs de Jeep ELITE télévisés auront lieu dans les salles des clubs qui sont d'accord pour jouer à huis clos. C'est à dire (pour le moment) l'ASVEL, les Metropolitans 92 et Monaco. Reste à savoir si d'autres se joindront à eux afin de bénéficier d'une visibilité télé tout en continuant à jouer.

Voici le communiqué de la LNB :

"Le Comité Directeur de la Ligue Nationale de Basket s'est réuni ce mardi 3 Novembre pour évoquer la situation créée par la mesure de confinement national et l'impossibilité pour les clubs d'accueillir du public, leurs abonnés et partenaires. Il a noté également les difficultés des clubs à organiser leurs déplacements compte tenu des nombreuses contraintes. Pour les clubs professionnels, cette impossibilité aggrave dramatiquement une situation économique déjà fragilisée par la crise sanitaire que le pays traverse depuis des mois, l'arrêt des compétitions qu'elle a entrainé la saison passée, et l'interdiction de jouer devant des salles pleines depuis le début de la saison en cours qui a commencé fin septembre. Aujourd'hui, la plupart des clubs professionnels, dont l'économie dépend principalement du public et des partenaires, ont dû souscrire un Prêt Garanti par l'Etat pour pouvoir continuer leur activité. C'est ce prêt qui assure aujourd'hui la trésorerie des clubs, et leur permet notamment de verser les salaires des joueurs et du staff. Consultés sur la question de la poursuite des championnats, les clubs ont affirmé plusieurs principes : Volonté de ne pas mettre un terme à cette saison malgré l'extrême complexité de la situation.



Préserver l'économie des clubs et éviter une cascade de dépôts de bilan.



Assurer la continuité de la visibilité du basket.

En conséquence, le Comité Directeur de la LNB a pris les décisions suivantes :