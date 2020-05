Deux saisons de plus pour Nianta Diarra à Cholet

JEEP ÉLITE

Crédit photo : Simon Godet Cholet Basket

Nianta Diarra (2,01 m, 27 ans) va poursuivre son aventure sous les ordres d'Erman Kunter jusqu'en 2022 selon Ouest-France. En 22 matches de Jeep ÉLITE et 13 minutes de moyenne, il a apporté 5,3 points et 3,1 rebonds. Le Malien est également capable de réaliser de belles performances individuelles comme face à Dijon en novembre dernier (19 points et 5 rebonds pour 25 d'évaluation) quand Chris Horton était absent à la suite de son opération de l'appendicite.

Ayant l'envie de se relancer après une expérience difficile à Boulazac, cet intérieur combattif s'est mis en valeur sous les ordres d'Erman Kunter dans un rôle de rotation. Cholet s'est donc empressé de sécuriser la prolongation de son ailier-fort qui possède le statut de joueur formé localement (JFL).

Côté départs, Cholet va devoir dégresser

Les joueurs étrangers de l'effectif choletais sont convoités. Chris Horton (2,02 m, 25 ans) va rejoindre le BCM Gravelines-Dunkerque. Peter Jok (1,97 m, 26 ans) serait quant à lui convoité par des clubs espagnols. Erman Kunter va ainsi perdre deux pièces importantes de son effectif alors que côté arrivées, rien ne semble se profiler encore. Seul espoir pour les dirigeants, la prolongation de Michael Stockton (1,85 m, 31 ans), tant espérée au sein du club.

Chez les jeunes, et selon Ouest-France toujours, Warren Woghiren (2,10 m, 21 ans) et Quentin Ruel (2,02 m, 20 ans) devraient être prêtés par le club des Mauges. Le premier était déjà prêté cette saison, à Denain en Pro B, où il n'a disputé que 4 rencontres avant d'être libéré. Le second est dans le viseur de Rouen, Denain et Nantes. Dans tous les cas, il va être impossible pour Cholet de garder l'intégralité de ses jeunes joueurs.