Deux sur deux pour la Chorale Roanne qui remporte le tournoi Aix-les-Bains Riviera des Alpes

JEEP ÉLITE

Crédit photo : Chorale Roanne

Déjà victorieuse ce vendredi face aux Suisses de Fribourg dans le cadre du tournoi Aix-les-Bains Riviera des Alpes, la Chorale Roanne est également parvenue à dominer Aix-Maurienne, formation de Pro B, sur le score de 84 à 61 (cliquez-ici pour accéder aux statistiques). Bien emmenés par cinq joueurs à 10 points ou plus (dont Ronald March qui a terminé avec 14 points et 7 rebonds pour 20 d'évaluation), les hommes de Jean-Denys Choulet sont parvenus à creuser l'écart dès le deuxième quart-temps. Le trou étant fait, l'inquiétude n'aura jamais été au rendez-vous. Avec deux victoires en deux jours, les Roannais ont par conséquent soulevé le trophée. Une bonne mise en bouche avant d'affronter, pour la première fois de leur préparation, une formation de Jeep Elite. Roanne qui reçoit l'Élan Chalon, c'est mercredi prochain, à la Halle Vacheresse.

Dans l'autre rencontre du jour, Saint-Chamond était opposé à Fribourg. Après être venue à bout des joueurs d'Aix-Maurienne la veille, la formation de Pro B s'est inclinée de peu face aux Suisses : 77 à 81 (cliquez-ici pour accéder aux statistiques). À noter tout de même la très belle performance de Mohamed Queta qui a compilé 22 points et 7 rebonds pour 22 d'évaluation. Saint-Chamond et Fribourg termine le tournoi avec une victoire et une défaite au compteur alors qu'Aix-Maurienne en sort avec deux défaites et aucune victoire.