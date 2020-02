Devonte Upson est "super excité à l’idée d’être à Strasbourg et en France"

Durant la trêve internationale, la SIG Strasbourg a redensifié son effectif en signant deux joueurs, le combo-guard Gerry Blakes et l'intérieur Devonte Upson (2,06 m, 26 ans). Ce dernier a bien validé sa visite médicale et s'entraîne désormais avec sa nouvelle équipe. Il a expliqué sur sigstrasbourg.fr qu'il connaissait bien la SIG, de réputation.

"Je regardais vos matches en Coupe d’Europe quand j’étais un rookie à Bâle en 2016. Je me souviens de votre finale et je suis la Pro A. [...] Je suis super excité à l’idée d’être ici, dans ce club et dans ce pays. C’est ma première fois en France. J’ai entendu beaucoup de bien à propos de ce championnat."

En Jeep ELITE, l'Etasunien n'arrive pas en terre inconnue.

"Quand j’étais à l’Université, on m’avait parlé du Championnat de France, que c’était une ligue de bon niveau avec des joueurs très athlétiques. J’ai donc commencé à regarder quelques matches et effectivement, dans votre championnat, il y a un paquet de gars athlétiques. Ça court beaucoup et c’est proche de ce que j’aime. J’ai toujours pensé que ce serait parfait pour moi. Donc quand Strasbourg m’a proposé de venir, évidemment j’ai accepté cette opportunité, d’autant que la SIG est un nom qui me parle et où certains joueurs m’ont marqué."