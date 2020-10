Didier Gadou : "Il va falloir aider et accompagner les gens"

JEEP ÉLITE

Dimanche, l'Elan Béarnais annonçait que l'ensemble des membres de son effectif professionnel avait été testé positif à la COVID-19 (neuf joueurs professionnels, deux membres du staff et six Espoirs). Le club est complètement à l'arrêt même si les premiers joueurs touchés, isolés depuis lundi soir dernier, ont repassé le test et, s'ils sont déclarés négatifs (comme Shannon Evans, voir plus bas), vont pouvoir reprendre les premières séances individuelles.

La première nouvelle est que tous les cas positifs vont bien. "Aucun n'a déclaré de signes de maladie, sinon quelques petites poussées de fièvre ici et là, mais rien de significatif", a annoncé le directeur général du club Didier Gadou dans Sud-Ouest. A ce jour, le club organise une tournée afin de livrer les courses aux joueurs confinés.

Concernant la reprise collective, elle se fera attendre. Une semaine après les tests du vendredi 2 octobre, les derniers joueurs déclarés positifs pourront à nouveau se faire tester. S'ils sont négatifs, ils passeront un électrocardiogramme afin de s'assurer qu'ils n'ont aucune séquelles. Ainsi, la reprise pourrait avoir lieu en début de semaine prochaine, ce qui permettrait de préparer la rencontre du 16 octobre contre Dijon. "Nous souhaitons que l'équipe soit en capacité d'avoir une semaine complète d'entraînement avant d'aller à Dijon, mais on ne peut présager de rien", poursuit Gadou.

Ce qui est sûr néanmoins, c'est que cette nouvelle va profondément marquer l'équipe et le club. "Ce que l'on ne mesure pas, c'est l'impact de ce qui arrive sur l'humain. Les femmes et les enfants des joueurs sont impactés et même s'il n'y a pas d'inquiétude à avoir, cela génère du stress. Il va falloir aider et accompagner les gens."

C'est une épreuve que le club traverse entièrement ensemble.