Didier Gadou assure que l'Elan Béarnais va clôturer l'exercice 2020-2021 avec un bilan financier "positif"

Dans un entretien accordé au journal Sud Ouest, le directeur exécutif de l'Elan Béarnais Pau-Lacq-Orthez s'est réjoui de la décision de la LNB optant pour le choix d'aller au bout de la saison régulière. Néanmoins, Didier Gadou a émis un petit bémol quant au "timing".

"C'est une bonne chose. Aujourd'hui, on y voit plus clair. La Ligue a décidé de finir la saison coûte que coûte. Le seul bémol que j'apporterai, c'est le timing : l'AG des clubs valide la reprise le 22 février et la date limite de recrutement reste fixée au 28 février. C'est un pilotage un peu hasardeux."