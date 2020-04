Didier Gadou se veut rassurant : l’Elan Béarnais ne risque pas un dépôt de bilan

JEEP ÉLITE

Avec une saison (suspendue) plus que mitigée et pendant une crise sanitaire sans précédent au 21e siècle, la situation financière de l’Elan Béarnais Pau-Lacq-Orthez est plus que tendue. Didier Gadou, ancien joueur et maintenant directeur général du club, se confie auprès de Sud-Ouest. Il se veut rassurant : non l'EBPLO ne va pas mettre la clé sous la porte, même si la situation est compliquée.

« Non, l'Elan ne risque pas un dépôt de bilan. Il faut être honnête, on connaît des difficultés, mais nous ne sommes pas les seuls, tout le sport professionnel est en difficulté. Notre économie, c'est celle du spectacle, il faut produire pour générer des recettes et là, depuis un mois, nous ne produisons rien. Et nous n'avons aucune visibilité sur la suite, sur le jour où nous pourrons reprendre l'activité. Devrons-nous observer pendant des mois et des mois les gestes barrières ? Pourrons-nous jouer devant du public et comment ? Faudra-t-il espacer chaque spectateur de 1m50 ? Personne n'a de réponse. »

Il annonce un budget en baisse de 20 à 30%, alors que celui-ci était prévu à 5,6 millions d'euros pour 2019/20. Toutefois, le dirigeant béarnais est contre la possibilité de finir la saison en septembre, avant la saison 2020/21.