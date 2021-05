Didier Nourault va quitter la présidence de l'Orléans Loiret Basket

JEEP ÉLITE

Crédit photo : Paage Creation

Président du directoire de l'Orléans Loiret Basket (OLB) depuis 2017, Didier Nourault (61 ans) va passer la main. "Je m'étais engagé pour quatre ans, ce que j'ai fait, j'espère avoir servi du mieux possible, j'estime avoir accompli ma mission, maintenant je tourne la page", a-t-il expliqué à France Bleu Loiret. L'ancien rugbyman a repris le club en Pro B et a contribué à sa remontée en première division, la Jeep ELITE.

Avant d'affronter Limoges (huitième) ce mercredi, l'équipe est neuvième du championnat et peut aspirer à plus à l'avenir, avec la livraison de la plus grande salle du championnat. Par ailleurs, Germain Castano, sous contrat jusqu'en juin 2022, devrait prolonger son bail à l'OLB. De quoi donner plus de stabilité à ce club qui est historiquement très accompagné par la mairie locale.