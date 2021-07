Dijon : Abdoulaye Loum officiellement prolongé jusqu'en 2024

La JDA Dijon a officiellement annoncé la prolongation de son intérieur Abdoulaye Loum (2,10 m, 30 ans) jusqu'en 2024. Le champion de France 2017, à Dijon depuis quatre ans, fait partie des trois joueurs à rester dans l'effectif bourguignon avec David Holston et Jacques Alingue. Ce trio devrait au moins être complété par Chase Simon, au moins. De quoi conserver une base solide et saine pour démarrer le nouveau cycle.

« Je suis très heureux de prolonger, a commenté le natif de Mont-de-Marsan. J'avais la volonté de rester à Dijon, j'ai ma famille ici et je voulais rester dans la continuité du projet de la JDA avec cette culture de la gagne et tout ce que l'on a pu réaliser. Dijon, c'est ma deuxième maison, avec la prolongation de David et Jacques entre autres je suis sûr qu'il y aura un bon groupe, on va rentrer dans un nouveau cycle et j'ai hâte de continuer l'aventure. »