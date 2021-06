Dijon : Chase Simon indisponible environ trois semaines

JEEP ÉLITE

Crédit photo : Sébastien Grasset

Chase Simon (2,01m, 32 ans) sera indisponible avec la JDA Dijon pendant environ trois semaines. Lors du match perdu contre la SIG Strasbourg (81-87), l'Américain s'est blessé en fin de match, aux adducteurs. Le rapport des médecins vient de tomber et Chase Simon ratera les cinq derniers matches de saison régulière avec la JDA car il souffre d'une déchirure à l'adducteur ce qui l'amène à être indisponible environ trois semaines. Le coach Laurent Legname s'est exprimé à ce sujet dans Le Bien Public. "L’échographie passée ce vendredi a confirmé mon pessimisme. Il sera absent minimum 15 à 20 jours. On fera le dos rond et on s’adaptera, comme d’habitude."

L'ancien joueur de Bourg, en 2017-2018, vaut cette saison avec Dijon 11,4 points à 48,3% de réussite aux tirs, 2,3 rebonds, 1,2 passe décisive et 1 interception pour une évaluation de 10,3 en 24 minutes de jeu. Il avait d'ailleurs cartonné avec deux matches à 27 points dans la victoire contre le leader Monaco et Le Mans.