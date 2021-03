Dijon : Hans Vanwijn incertain contre Orléans

JEEP ÉLITE

Crédit photo : Sébastien Grasset

Après avoir battu l'ASVEL et les Metropolitans 92 la semaine passée, Dijon joue à Orléans ce mardi soir dans l'intention d'enchaîner. Mais la JDA pourrait être encore plus diminuée. En effet, en plus d'Abdoulaye Loum, toujours à l'arrêt à cause d'une blessure à l'épaule, Hans Vanwijn (2,05 m, 26 ans) est très incertain pour la rencontre. Le poste 3/4 belge souffre d'un gros hémétome à la cuisse annonce Le Bien Public. Face à l'attaque de feu orléannaise et notamment son quatuor LaMonte Ulmer - Giovan Oniangue - Landing Sané - Chima Moneke sur les postes 3 et 4, Laurent Legname va sans doute devoir proposer un jeu small-ball.