Dijon : LaMonte Ulmer souffre d'une tendinite au tendon d'Achille

JEEP ÉLITE

Samedi soir, LaMonte Ulmer n'a joué que 8 minutes lors de la victoire de Dijon contre Cholet (97-68). L'ailier de la JDA est actuellement diminué a indiqué son coach Laurent Legname au Bien Public.

"Il a une vraie tendinite au tendon au tendon d’Achille. On l’a vu dès le début. Il a été très courageux mais il avait vraiment trop mal. Ce sont les aléas, il faut faire avec."

L'ancien joueur de Châlons-Reims et Bourg-en-Bresse tourne à 10,5 points à 46,5% de réussite aux tirs, 4,5 rebonds et 1,2 passe décisive en 24 minutes sur 29 matchs de Jeep ELITE et Ligue des Champions.