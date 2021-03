Dijon : Le président confirme que Laurent Legname "a activé sa clause (de sortie)"

Comme indiqué, l'entraîneur Laurent Legname (43 ans) disposait d'une clause de sortie à l'intersaison 2021 pour rejoindre un club d'EuroLeague. Interrogé par Le Bien Public au sujet du départ du technicien varois, le président de la JDA Dijon Thierry Degorce confirme que ce dernier a choisi de l'activ. Si dans les faits cela ne lui permet pas de rejoindre la JL Bourg, puisque le club bressan ne jouera pas en EuroLeague la saison prochaine, la Jeanne d'Arc Dijon devrait logiquement ne pas s'opposer au choix de l'entraîneur qui l'a mené au succès depuis 2015.

"Le coach a toujours été courtisé. Il a encore une année de contrat, mais il a activé sa clause, qui est assez restrictive, pour quelques clubs européens seulement, dont Bourg ne fait pas partie. C’est un des meilleures coaches du championnat, tout le monde le sollicite et j’en ferais de même si j’étais de l’autre côté. Il n’y a pas non plus beaucoup de clubs qui répondent à ses ambitions. On a eu cette chance, pendant six ans, d’avoir le même entraîneur, le staff aussi. Est-ce qu’on arrive à la fin d’une histoire pour en démarrer une autre ? C’est encore un peu tôt pour le dire, je pense qu’on y verra plus clair dans un mois. S’il doit s’en aller, Jean-Louis Borg (directeur des opérations) a aussi les compétences pour coacher et pourquoi pas reprendre le flambeau. Quoi qu’il arrive, la défense restera dans l’ADN du club."