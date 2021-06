Dijon - Monaco : parole à la défense

JEEP ÉLITE

Crédit photo : Sébastien Grasset

C'est sur un terrain neutre, à Rouen, et dans un format inédit, que l'AS Monaco et la JDA Dijon tenteront de décrocher le premier titre de champion de France. Après des quarts de finale bien maîtrisés face à Bourg-en-Bresse (91-72) et Orléans (83-59), les deux meilleures défenses du championnat se défient ce jeudi à la KinderArena lors de la première demi-finale du Final Four.

Au crépuscule d'une saison harassante, le vainqueur consacrera l'équipe capable de puiser le plus loin dans le peu de ressources qu'elle lui reste. A Monaco, l'aventure européenne, marquée par un titre en EuroCup, a entamé le réservoir physique du collectif. A tel point que Zvezdan Mitrovic (51 ans), élu meilleur entraîneur de l'année, a été obligé de faire tourner à la fin de la saison régulière. En juin, la Roca Team a perdu six de ses huit matchs. Inquiétant ? Laurent Legname, le coach de la JDA, a donné son avis en conférence de presse ce mercredi. Avec une bonne dose d'ironie. "Monaco s’est auto-octroyé deux semaines de vacances avant ces quarts de finale. Ils ont joué avec les espoirs. Les joueurs étaient plus frais mentalement, reposés."

Ce mardi, le quart de finale face à la JL Bourg a donné des éléments de réponse sur l'état du collectif monégasque. Bien aidé par un scénario de match, au cours duquel l'ASM a fait l'écart dans le troisième quart-temps sur les Bressans, le coach monténégrin a pu ouvrir son banc. Dix joueurs ont disputé plus de dix minutes. Dix joueurs, dont faisaient partie Matthias Lessort (11 points et 5,7 rebonds pour 13,9 d'évaluation) et Ibrahima Fall Faye (8,2 points à 62,5% de réussite aux tirs et 5,4 rebonds). Convoqués par leur sélection nationale (France et Sénégal), les deux intérieurs ne pourront pas peser dans la raquette dijonnaise, même si le premier a été libéré par les Bleus pour raisons familiales. "Ce sera une équipe différente sans Lessort et Faye. On perd deux intérieurs très importants pour nous", a déploré Mitrovic en conférence de presse. Pour pallier l'absence de Wilfried Yeguete, Monaco a fait appel à un pigiste médical en début de mois : Rasid Mahalbasic (2,10 m, 30 ans).

Dijon, l'épouvantail de ce Final Four ?

La JDA accueille ces absences avec joie. Première de la saison régulière (27 victoires et 7 défaites), l'équipe bourguignonne s'appuiera sur ses deux meilleurs intérieurs, Alexandre Chassang (11,2 points et 4 rebonds en 24 minutes) et Hans Vanwijn (10,9 points et 5,4 rebonds pour 13,4 d'évaluation en 25 minutes). De solides gaillards, dotés d'une belle intelligence de jeu, qui pourraient donner des maux de tête à Mitrovic. De même que l'attelage David Holston, 46 points face au Mans le 9 juin (15,1 points, dont 45,5 % à 3-points et 6,1 passes décisives) - Axel Julien (11,1 points et 4,7 passes en 29 minutes de jeu). Le meneur de jeu international français s'est distingué dimanche face à Orléans pour son dernier match avec Dijon, au Palais-des-Sports, avec 26 points et 5 passes décisives. Animé d'une passion mordante pour son club, dans lequel il évolue depuis 2015, il aura à coeur de décrocher son premier titre de champion de France. Le deuxième après la Leaders Cup, en 2020.