Dijon a fait la différence en deux temps à Nanterre

JEEP ÉLITE

Crédit photo : Sébastien Grasset

Tout en maîtrise, la JDA Dijon a signé sa 10e victoire de la saison de Jeep ELITE, en 12 rencontres. Les Bourguignons se sont imposés 86 à 77 sur le parquet de Nanterre ce samedi soir.

Après un super départ départ (2-18), les hommes de Laurent Legname ont perdu leur avance petit à petit, au point que les locaux aient pris l'avantage dans le troisième quart-temps (47-46) suite à un énorme dunk d'Isaïa Cordinier (13 points à 5/10 aux tirs, 6 rebonds, 6 passes décisives et 6 balles perdues pour 17 d'évaluation en 40 minutes) et un très bel exploit individuel de Marcquise Reed (15 points à 5/10, 3 rebonds et 1 passe décisive pour 14 d'évaluation en 22 minutes). Mais alors que la dynamique était nanterrienne, les Dijonnais ont fait preuve de sang froid pour reprendre l'avantage (54-60) avec une énorme de 3-points réussis par Jaron Johnson (11 points à 3/4 à 3-points en 24 minutes), Axel Julien (13 points à 5/10, 4 rebonds et 7 passes décisives pour 16 d'évaluation en 30 minutes) et Chase Simon (18 points à 7/7 en 22 minutes), en plus de l'abattage intérieur d'Alexandre Chassang (18 points à 7/9, 2 rebonds et 4 passes décisives pour 20 d'évaluation en 23 minutes).

Et si Nanterre est parvenu à recoller une dernière fois, les visiteurs menés par David Holston et Axel Julien ont refait l'écart pour l'emporter sans pression. Ils confirment ainsi leur succès de vendredi dernier dans le derby bourguignon et restent deuxièmes du championnat derrière Monaco. Quant à Nanterre, ils ont de nouveau un bilan négatif (4 victoires, 5 défaites).

