Dijon a l'expérience chez Le Portel

JEEP ÉLITE

Malmenée lors des deuxième et troisième quart-temps, la JDA Dijon a fait parler sa qualité basket mais surtout son expérience pour l'emporter chez l'ESSM Le Portel 73 à 65. La défense bourguignonne a fait le boulot lors de l'ultime période (23 à 11).

Car si le match avait parfaitement commencé pour l'équipe de Laurent Legname (12-22 après un quart-temps), les locaux ont durci le ton (38 rebonds à 26 au final). Porté par un Boris Dallo des plus saignants (26 points à 11/18, 6 rebonds, 5 passes décisives et 4 balles perdues pour 26 d'évaluation en 30 minutes), ils sont passés devant au buzzer de la mi-temps. Ils ont repris de plus belle mais face à une équipe expérimentée, qui a déjà joué de nombreux matchs et plusieurs couperets, ils se sont cassés les dents dans le final, perdant notamment 21 ballons.

Mais Le Portel confime les bonnes dispositions entrevues en première mi-temps samedi dernier à Limoges.