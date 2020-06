Dijon aurait un accord avec Chase Simon

JEEP ÉLITE

Crédit photo : Sébastien Grasset

La JDA Dijon cherche deux joueurs pour remplacer Rasheed Sulaimon (poste 2/3) et LaMonte Ulmer (poste 3). Selon Sportando, le club bourguignon aurait trouvé un accord avec l'ailier Chase Simon (2,00 m, 31 ans). Celui-ci est déjà passé par la France. Il avait joué pour la JL Bourg-en-Bresse en 2017/18, réalisant une saison honnête (11,5 points à 43,8% de réussite aux tirs, dont 35% à 3-points, 2,5 rebonds et 1,7 passe décisive) chez un surprenant promu (neuvième de la saison régulière).

Depuis, il portait les couleurs d'un des meilleurs clubs polonais, celui de Włocławek, avec qui il a joué la Ligue des Champions (BCL) et croisé la route de l'Elan Béarnais en 2019/20. Cependant, ses productions n'ont pas été très élevées dans la compétition européenne (12,1 points à 39,4% de réussite aux tirs, 2,7 rebonds et 2,1 passes décisives pour 7,2 d'évaluation en 28 minutes). En championnat polonais, il était plus en réussite (14,2 points à 47,9%, 2,4 rebonds et 1,9 passe décisive 24 minutes), notamment à 3-points (42,6%) où il a réalisé ses meilleurs chiffres en carrière.

L'effectif 2020/21 potentiel de la JDA Dijon :

Poste 1 : David Holston

1/2 : Axel Julien

3/2 : Chase Simon (à officialiser)

4/3 : Hans Vanwijn

4/5 : Abdoulaye Loum

5/4 : Alexandre Chassang et Jacques Alingué