Dijon et Strasbourg toujours sur le podium

JEEP ÉLITE

Crédit photo : Olivier Sarre

Derrière l'AS Monaco (15 victoires, 2 défaites), Dijon (16 victoires, 4 défaites) et Strasbourg (13 victoires, 5 défaites) sont bien installés sur le podium de Jeep ELITE. Ce mardi soir, les deux équipes se sont imposées contre Nanterre et Limoges dans deux scénarios différents.

Dijon menait 29 à 9 à la fin du premier quart-temps puis 53 à 28 à la mi-temps avant un relâchement naturel face à Victor Wembanyama (8 points à 4/8, 5 rebonds et 1 contre en 15 minutes) & co. Sans pour autant que la victoire de la JDA soit remise en cause.

Cliquez-ici pour accéder aux statistiques de Dijon - Nanterre

Dans le même temps, Strasbourg a fait la différence en fin de rencontre à Limoges. Sur les épaules de Brandon Jefferson (21 points à 7/12, 4 rebonds et 4 passes décisives pour 24 d'évaluation en 29 minutes), les joueurs de Lassi Tuovi ont passé un 11 à 2 en début de quatrième quart-temps pour faire l'écart définitif et s'imposer fort logiquement 81 à 68.

Cliquez-ici pour accéder aux statistiques de Limoges - Strasbourg