Dijon impérial à Strasbourg

Crédit photo : FOXAEP

Dijon a ouvert la 16e journée de Jeep Elite par un nouveau succès à l'extérieur, son 8e (sur 8) à l'extérieur cette saison en championnat. Comme à son habitude, la JDA a réussi à faire le trou en puisant dans sa défense et en se montrant efficace en attaque. Axel Julien et Alexandre Chassang ont également symbolisé l'adresse extérieur dijonnaise, et après avoir passé un 15-3 en début de deuxième quart-temps, les hommes de Laurent Legname viraient déjà à +15 à la pause (33-48).

Axel Julien a donné le ton dès le retour des vestiaires en faisant à nouveau mouche à 3 points et l'écart est alors rapidement monté à +20 sur un panier de LaMonte Ulmer (35-55). Alors qu'ils semblaient gérer, les Dijonnais ont ensuite subi la révolte de la SIG, emmenée par le trio York-Dallo-Traoré. Avec l'aide d'Essome Miyem, Damien Inglis et Scottie Reynolds à 3 points ont alors enchaîné un 8-0 pour boucler le troisième quart-temps et permettre au Rhénus de se remettre à y croire (58-64).

David Holston et Rasheed Sulaimon portent le coup fatal

Gabe York a ainsi réussi à ramener la SIG à 63-66, mais s'est ensuite heurtée au réalisme de la JDA. David Holston a placé un floater pour relancer Dijon avant de délivrer un service en or pour LaMonte Ulmer au dunk. Le petit lutin génial dijonnais a ensuite claqué le 3 points du match pour mettre fin au suspense, imité peu après par Rasheed Sulaimon qui a scellé le succès des siens sur le score de 72-82.

MVP du match avec ses 13 points et 9 rebonds, Alexandre Chassang a exprimé sa satisfaction après le match suite à ce début de saison réussi, Dijon étant solide troisième.

« On a quand même eu un peu peur parce qu'ils ont des shooteurs comme York, Reynolds... Dallo aussi a fait un gros match. Mais on a réussi à remettre notre défense en place. On les laisse à 72 points encaissés, c'est ce qu'on voulait, et on repart avec la victoire, a-t-il déclaré au micro de RMC Sport. Le début de saison est incroyable, derrière l'ASVEL et Monaco. On va nous attendre encore plus, il va falloir faire la même chose, et ça ne va pas être facile ».

Les stats du match