Dijon perd Jacques Alingué blessé au doigt et forfait contre l'Elan Chalon

JEEP ÉLITE

Crédit photo : Sébastien Grasset

Jacques Alingué (2,01m, 33 ans) est forfait pour le match face au voisin de l'Elan Chalon ce samedi. Le pivot de la JDA Dijon rejoint Axel Julien (Covid) et Chase Simon (adducteurs) sur la liste des absents de l'effectif bourguignon. L'ancien joueur d'Haguenau est touché au tendon d'un doigt. Cette saison en Jeep ELITE, ce féroce défenseur vaut 5 points à 56,1% de réussite aux tirs, 3,1 rebonds, 1,3 passe et 1 interception pour une évaluation de 7,1 en 17 minutes de jeu. Son coach Laurent Legname s'est exprimé sur cette absence et cette blessure.

"Il avait un problème au doigt depuis plus d’un mois, qui le handicape beaucoup. On lui avait conseillé de ne pas jouer mais il est passé outre et a été courageux. Mais par rapport à l’évolution de sa lésion, cela pourrait porter préjudice à son doigt tout au long de sa vie. Il est donc arrêté."

La JDA Dijon devra donc se rendre au Colisée de Chalon avec seulement six joueurs professionnels (Holston-Johnson-Galliou-Vanwijn-Loum-Chassang). Mais Axel Julien pourrait rejoindre l'équipe si son dernier test PCR s'avère négatif comme l'explique Le Bien Public. Dijon est le leader actuel de la Jeep Elite avec 25 victoires et 7 défaites.