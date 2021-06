Dijon piste Nenad Markovic pour le poste de coach

JEEP ÉLITE

Crédit photo : FIBA

Suite au faux bond de Kyle Milling, la JDA Dijon s'est mis en quête d'un nouvel entraîneur au profil défensif, par l'intermédiaire de Jean-Louis Borg et de son nouveau directeur sportif Fabien Romeyer. De nombreux options ont été étudiées mais celle d'un technicien étranger arrive au sommet de la liste. Il s'agit selon nos informations de l'entraîneur bosnien au passeport espagnol Nenad Markovic (53 ans).

Auteur d'une très belle carrière de joueur, l'ancien arrière a notamment porté les couleurs de Limoges entre 1996 et 1999, avec deux sélections au All-Star Game de Pro A à la clé. En 2007, il s'est reconverti comme coach - en plus de se lancer en politique - et a longtemps travaillé dans le championnat grec avant de s'installer en Turquie avec un détour par l'Espagne pour coacher furtivement Tenerife en 2017. Depuis son départ des Canaries, il a coaché Gaziantep, club fortuné du Sud-Est de la Turquie. Il a notamment encadré Mouhammadou Jaiteh sur la saison écoulée.

Gaziantep va officialiser son départ

Son départ du club turc est d'ores et déjà annoncé, laissant la porte ouverte à une arrivée en Bourgogne. A la JDA, il retrouverait une partie du noyau de l'effectif 2020-2021 (Jacques Alingué, Abdoulaye Loum ?) ainsi que Gavin Ware, qui va faire son retour au club.