Dijon repart de l’avant à Roanne

JEEP ÉLITE

Crédit photo : Jules Roche

Forte de son succès acquis à Chalon, la Chorale de Roanne recevait Dijon avec de sérieux arguments. D’autant que la bande de Laurent Legname restait sur une contre-performance dans les Mauges. Pourtant jamais ce soir les Roannais n’ont été en mesure d’inquiéter la JDA.

D’abord étouffés par la défense adverse, les Choraliens n'ont presque jamais eu de solution, en tout cas en première période, lâchant de nombreux ballons (11 à la pause !).

Passant une nouvelle fois à côté, Nigel Pearson (3 points à 1/5 en 21 min) n’était pas plus inspiré que d’habitude. Si Ronald March (29 points à 8/14) tentait tant bien que mal de limiter la casse, le collectif bourguignon (16 passes décisives à la pause) était déjà plus fort et Roanne fort logiquement derrière (32-52, 20e). Un lead que Dijon n’allait jamais lâcher.

Roanne réagit, mais trop tard

Devant un rapproché des locaux (47-61) la JDA restait d’abord maître, portée par un Hans Vanwijn (14 points et 13 rebonds pour 25 d’évaluation) dans tous les bons coups. Dépassé, Sylvain Francisco (12 points à 5/11 pour 7 d’évaluation) subissait la loi de l’expérimenté David Holston (25 points à 8/10). Mais cherchant au fond d’eux même, les Roannais se réveillaient.

Omniprésent, Ronald March ramenait les siens (78-86, 38e). Un rapproché finalement bien trop tardif, puisque les Bourguignons n’allaient pas s’affoler avec un dernier tir salvateur d’Axel Julien. La JDA s’imposait finalement fort logiquement (81-91). Roanne, qui restait sur trois succès de rang toutes compétitions confondues, voit ainsi sa série stoppée par une équipe de Dijon qui repart de l’avant.

Cliquez-ici pour les statistiques de la rencontre