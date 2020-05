Dijon souhaite conserver Ulmer et Sulaimon mais ne sait pas encore pour Leloup

JEEP ÉLITE

Crédit photo : Sébastien Grasset

Après sa très belle saison 2019/20 (vainqueur de la Leaders Cup, troisième de Jeep ELITE avec le même bilan que Monaco et l'ASVEL et qualifié en huitième de finale de la Ligue des Champions), la JDA Dijon est parvenue à conserver son coach Laurent Legname (sous contrat jusqu'en juin 2021) malgré l'intérêt de la SIG Strasbourg en cours de saison mais également de David Holston (toujours sous contrat la saison prochaine) et Axel Julien (qui a prolongé). Elle devrait prochainement annoncé la resignature d'Abdoulaye Loum et le retour de Jacques Alingué. Concernant Alexandre Chassang, il possède une clause de sortie lui permettant de quitter le club jusqu'au 30 mai. La JDA souhaite bien entendu qu'il soit toujours de la partie à la rentrée.

Concernant le reste de l'effectif 2019/20, voir le pivot Richard Solomon s'annonce très délicat après sa belle saison. "Il n’est pas dans nos standards financiers et ce sera quasiment impossible de le conserver", assure Laurent Legname dans Le Bien Public. Le journal local annonce par ailleurs que le club souhaite conserver l'arrière Rasheed Sulaimon (dont la cote a sérieusement augmenté sur la deuxième partie de saison) et l'ailier LaMonte Ulmer. En revanche, aucune décision n'a été prise concernant Jérémy Leloup, également en fin de contrat. L'ailier-fort Saulius Kulvietis lui n'aura pas d'offre de prolongation sur la table.

Au rayon recrue, hormis Jacques Alingué, Laurent Legname a déjà indiqué vouloir faire venir plusieurs joueurs formés localement. Selon nos informations, Lahaou Konaté a été approché mais ses prétentions salariales ne sont pas dans les cordes de la JDA. Le groupe devrait cependant partir sur un groupe restreint (huit joueurs professionnels plus des Espoirs) avec un noyau dur de joueurs confirmés.