Diminuée, la JL Bourg a pris le dessus sur Orléans après la pause

JEEP ÉLITE

Crédit photo : Jacques Cormarèche

En plus de Thomas Scrubb et Alen Omic, c'est sans son arrière scoreur Danilo Andjusic que la JL Bourg a affronté la talentueuse équipe d'Orléans ce samedi en fin d'après-midi pour la 6e journée de Jeep ELITE. Une équipe qu'elle a fini par battre 88 à 82 après une très grosse deuxième mi-temps.

Pourtant, la partie avait commencé par un 9-0 en faveur des locaux, 9 points marqués par Ada Sané. Sans pour autant mal joué, les Bressans ne parvenaient pas à réduire l'écart. L'OLB a ainsi fait la course en tête en première mi-temps. Mais c'est avec seulement 1 point d'avance (42-43) qu'ils sont rentrés aux vestiaires. Grâce à l'adresse de Maxime Courby (4/4 à 3-points en première mi-temps), les joueurs de Savo Vucevic sont restés en course. Le natif de Roubaix a ramené son équipe à -2 (36-38) après deux tirs primés avant qu'Ivan Buva n'égalise, Paris Lee permettant finalement aux siens de reprendre l'avantage.

23 points et 10 rebonds pour Pierre Pelos

Dans un troisième quart-temps tout aussi débridé, les locaux ont pris le dessus. Leur zone match-up a destabilisé l'équipe de Germain Castano et le duo intérieur Zachery Peacock (16 points à 6/12 aux tirs, 4 rebonds, 2 passes décisives, 2 interceptions et 4 fautes provoquées pour 17 d'évaluation en 33 minutes) - Pierre Pelos (23 points à 10/14, 10 rebonds et 1 contre pour 30 d'évaluation en 31 minutes) s'en est donné à coeur joie de l'autre côté du terrain. Bourg a passé la barre des 10 points d'avance (66-55) à l'entame de la dernière période et est parvenu à maintenir cet avantage jusqu'à la fin, grâce son expérience, et notamment à la gestion de Zack Wright (13 points à 4/11, 6 passes décisives et 1 balle perdue pour 14 d'évaluation en 36 minutes). Blessé en début de rencontre mercredi à Ljubljana, l'Américano-Bosnien a tenu sa place et a rassuré.

Avec ce succès, le septième en neuf matches, la JL Bourg reste dans le haut de tableau. Une belle performance pour l'équipe bressane qui a joué à sept, Thibault Daval-Braquet n'étant entré que 2 minutes. Orléans ne parvient pas de son côté à s'installer dans le milieu de tableau (3 victoires et 5 défaites).