Divine Myles est le nouveau meneur de Roanne

Après avoir engagé l'intérieur Brice Johnson, la Chorale de Roanne tient cette fois son nouveau meneur. Il s'agit de Divine Myles (1,80 m, 23 ans) qui vient de la ville de Mobile en Alabama... comme un certain Dewarick Spencer.

Sorti de l'université de Stetson à l'été 2018 (16,8 points à 49,9% de réussite aux tirs, 4,5 rebonds et 4,2 passes décisives en 35 minutes lors de sa saison senior), il a démarré sa carrière professionnelle au Kosovo. Très bon au Z Mobile Pristina, il est devenu ressortissant puis international du pays. Lors de sa saison rookie, en 2018/19 il a notamment joué en FIBA Europe Cup, tournant à 9,1 points à 52,2% de réussite aux tirs, 2 rebonds et 1,5 passe décisive pour 8,6 d'évaluation en 21 minutes. Il est revenu au Z Mobile Pristina où il a passé un cap, notamment en FIBA Europe Cup (22,2 points à 51,4%, 4,2 rebonds et 6,3 passes décisives en 38 minutes sur six matchs).

"Trouver un Américain avec un passeport en cette période, c’est une chance, a réagi l'entraîneur Jean-Denys Choulet. Après le départ de (Devondrick) Walker, j’estimais que nous avions avant tout besoin d’organisation et de percussion sur le poste 1, car nous avons surtout des arrières et des garçons qui sont capables de couvrir l’aile avec Clément Cavallo."

L'effectif actuel* de Roanne :

Postes 1 : Divine Myles et Xavi Forcada

2/1 : Ian Miller

2 : Marcquise Reed et Thomas Ville

3/2 : Clément Cavallo

4/5 : Brice Johnson, Steeve Ho You Fat et Olivier Cortale

5 : Joe Burton

*Mathis Keita et Ferdinand Prénom sont encore à l'arrêt