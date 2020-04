Dominique Juillot (Chalon) : "Si on s’arc-boute sur la réforme, beaucoup de clubs vont disparaître"

JEEP ÉLITE

La crise sanitaire que le pays traverse actuellement n’a pas fini de laisser des traces sur les modèles économiques des clubs professionnels de basket, comme en témoigne le Président de l’Elan Chalon, Dominique Juillot dans Le Journal de Saône et Loire. Il fait le point sur la situation du club.

"Comme toutes les entreprises, il (le club) souffre. Nous allons faire un prêt, comme tout le monde, qu’on amortira sur les années à venir. Tout cela va nous handicaper durablement dans le futur. (…) Le manque à gagner, entre la billetterie, les partenaires et les opérations, va se chiffrer, a minima, à 300 000 euros."

Une situation très délicate ayant à court terme obligé le club à avoir recours à l'activité partielle. Mais il pourrait y avoir également d’autres impacts sur le plan sportif. S’il comprend la volonté de la ligue de vouloir terminer la saison - "je trouve normal que le président essaye de sauver ce qu’il peut encore sauver" -, il se veut beaucoup plus critique sur le passage de la Jeep ELITE à 16, sentiment amplifié avec le contexte actuel.

"Ce n’est un secret pour personne, je suis contre le passage à 16 clubs dès la fin de cette saison. J’ai toujours dit que cette réforme n’avait pas de sens. Entre l’état des clubs et la crise sanitaire, c’est la double peine. Je n’ai jamais vu l’intérêt d’être à 16 clubs. Je ne vois pas comment on peut construire un budget à 16 et même à 18 désormais."

La solution selon lui ? Un passage à 20 clubs, sans descentes et avec deux montées. Un élargissement possible qui pourrait être à l’étude selon lui : "Si on s’arc-boute sur la réforme, beaucoup de clubs vont disparaître".

La crise économique sans précédent engendrée par la crise sanitaire n’a pas fini de faire parler d’elle. Au point d’envisager à court terme, une refonte de la Jeep ELITE ?

Par Yann BANKHALTER