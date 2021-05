Dominique Juillot ne sera plus le président de l'Elan Chalon la saison prochaine : "J'y laisse ma santé"

JEEP ÉLITE

Crédit photo : Sébastien Grasset

Début avril, Dominique Juillot nous confirmait vouloir passer la main à la présidence de l'Elan Chalon, club qu'il a monté en première division française au point de gagner deux fois le titre de champion de France, en 2012 et 2017. Mais l'homme d'affaires n'était pas encore sûr de son choix : "Je me réserve le droit de m'investir éventuellement différemment et tout du moins de dire ce que je pense de la situation", nous expliquait-il alors.

Cette fois, à 67 ans, il a tranché. En 2021-2022, il ne sera plus le président du club qu'il dirige depuis 1993. Les mauvais résultats de l'équipe première depuis 2017, les choix sportifs (retour raté de Philippe Hervé, départs multiples des anciens pensionnaires du centre de formation qui ont réussi ailleurs), ont fini par l'user, comme il le dit dans Le Journal de Saône-et-Loire.

"J'aurais aimé le faire dans d’autres circonstances. Je suis toujours à la disposition de l'Elan Chalon mais je ne veux plus assumer. Je ne veux plus prendre les responsabilités. Je ne me cache pas, ce n'est pas mon genre. Mais ça me rend malade, j'y laisse ma santé. Je n'en ai plus la force physique. J'ai le ventre tordu depuis des mois et pas pour moi, mais pour tout ce qu'on a construit."

Avec la nomination d'un nouveau directeur sportif, le Belge Léo de Rycke, il a préparé le terrain. Reste à savoir s'il continuera de tirer les ficelles dans un autre rôle où s'il laissera complètement la voie libre à ses successeurs. Des successeurs qui devront peut-être faire remonter le club en Jeep ELITE puisque l'équipe d'Ali Bouziane est actuellement avant-dernière du championnat avec 8 victoires en 26 matches.