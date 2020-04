Droits TV : RMC Sport a suspendu ses paiements à la LNB

JEEP ÉLITE

La suspension des championnats depuis le 12 mars entraîne des conséquences néfastes pour l'économie du basketball français. Ainsi, le diffuseur de la Jeep ELITE, RMC Sport, a informé la Ligue Nationale de Basket (LNB) qu'elle suspendait ses paiements informe L'Equipe. Pour cette saison 2019/20, la chaîne devait encore verser 5 des 10 millions d'euros prévus dans le contrat télévisuel. Cette suspension est bien entendu un problème d'envergure pour la LNB dont le budget annuel (19 millions d'euros en 2019/20) dépend à 53% de ce contrat télévisuel. "Cela nous plonge dans une extrême difficulté", avoue le directeur général Michel Mimran, qui attend plus d'explications de la part de RMC Sport.

Pas de nouvelles décisions attendues prochainement

Dans ce dossier, ce dernier annonce qu'aucune décision ne sera prise sur la suite de la saison d'ici fin avril. Les groupes de travail validés et constitués lors du dernier comité directeur, le mardi 31 mars, vont livrer leurs réflexions dans deux semaines (le 22 et 23 avril). Autour de ses constats et idées proposées et surtout en ayant peut-être une meilleure visibilité sur la situation sanitaire en France (déconfinement progressif annoncé ?), la LNB sera plus en mesure de se prononcer sur la suite de la saison 2019/20.