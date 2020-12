Ebuka Izundu n'est plus un joueur de la SIG Strasbourg

JEEP ÉLITE

Crédit photo : Basketball Champions League

Les nouvelles se suivent et se ressemblent. C'est au tour de la SIG Strasbourg de mettre un terme au contrat de l'un de ses joueurs, d'un commun accord avec ce dernier. En l'occurence, c'est le pivot Ebuka Izundu (2,08 m, 24 ans) qui est concerné.

Arrivé du Bétis Séville à l'intersaison, le Nigérian a pris part à 8 rencontres de Jeep Élite. En près de 12 minutes de moyenne, il n'a apporté que 3,8 points et 2,3 rebonds pour 4,6 d’évaluation. En Ligue des Champions (BCL), le constat est le même puisqu'en 3 matchs, son apport ne s'élève qu'à 1,3 points et 3,7 rebonds pour 3,3 d'évaluation. Visiblement trop peu pour que son bout de chemin avec Strasbourg se poursuive, Ebuka Izundu se retrouve donc libre de tout contrat. Le club emmené par Lassi Tuovi "s’est d’ores et déjà mis à la recherche d’un joueur afin de le remplacer."