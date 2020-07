Edgar Sosa (ex-Gravelines) pourrait rejoindre Boulazac

Edgar Sosa de retour en France ? Selon Sportando, le meneur américano-dominicain (1,88 m, 32 ans) serait proche de s'engager avec Boulazac. Si la nouvelle se confirme, il serait la première recrue étrangère sur les lignes arrières pour l'instant 100% JFL du BBD (Benjamin Sène, Kevin Harley, Paul Billong). Sosa retrouverait aussi Sène, avec qui il faisait équipe à Gravelines-Dunkerque en 2018-2019.

Edgar Sosa agreed to terms with Boulazac, a source tells @Sportando.

The Dominican player comes from Galil Gilboa where he averaged 17.3ppg and 4.4apg