Edgar Sosa officiellement à Boulazac et "attendu comme l’un des leaders de l’équipe"

Il était annoncé comme proche du club dimanche matin. Edgar Sosa (1,88 m 32 ans) est officiellement le nouveau meneur de Boulazac ce lundi soir. Meneur scoreur talentueux mais irrégulier avec Gravelines-Dunkerque en 2018-2019 (13,2 points et 10,7 d'évaluation en moyenne), il sort d'une très bonne saison régulière en Israël, avec l’Hapoel Gilboa Galil, tournant à 17,3 points (41,2%) et 4,4 passes de moyenne.

L'international dominicain, basketteur globe-trotteur (formé aux États-Unis, passé par l'Italie, la République Dominicaine, l'Espagne, Porto-Rico, l'Allemagne, l'Iran, Israël, le Liban et la France) retrouve donc la Jeep Élite, ainsi que son ancien coéquipier dans le Nord, Benjamin Sène. Le Français sera-t-il décalé au poste 2 pour que les deux puissent être alignés ensemble ?

"Edgar est un joueur qui possède une solide expérience", se réjouit en tout cas l'entraîneur Thomas Abdrieux sur le site du club. "Il est capable par son talent de représenter un vrai danger au scoring et dans la création autour du jeu de transition et sur Pick and roll. Son association sur les lignes arrières avec Benjamin Sene sera des plus complémentaires notamment grâce à leur passé commun, ce qui représente un net avantage. Attendu comme l’un des leaders de l’équipe, et nous sommes très heureux de l’accueillir."