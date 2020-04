Edwin Jackson deux ans de plus à l'Estudiantes Madrid ?

JEEP ÉLITE

Crédit photo : Sébastien Grasset

Selon le journaliste espagnol Chema de Lucas, l'Estudiandes Madrid a prolongé le contrat d'Edwin Jackson (1,90 m, 30 ans) pour deux saisons. Ce dernier est arrivé sur place le 12 février. Il était prêté par l'ASVEL où il n'avait pas réussi à trouver une place qui lui convenait sur la première partie de saison, alors qu'il s'était engagé jusqu'en 2023 au sein de son club de coeur. Cette annonce voudrait ainsi dire que l'international français a été libéré par le club rhodanien, ce qui ne nous a pas été confirmé encore.

Avant la suspension de la saison 2019/20 à cause du coronavirus, Edwin Jackson n'a pas pu jouer que deux matchs avec l'Estudiantes Madrid, pour deux courtes défaites (3 points à 1/11, 7 passes décisives et 5 rebonds en 32 minutes contre Saragosse puis 9 points à 2/14, 5 passes décisives et 2 rebonds en 31 minutes contre Barcelone).