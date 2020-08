Ekene Ibekwe retourne à Châlons-Reims

JEEP ÉLITE

Crédit photo : Sébastien Grasset

A la recherche d'un intérieur pour boucler son effectif 2020/21, le Champagne Châlons-Reims Basket (CCRB) a engagé Ekene Ibekwe (2,06 m, 35 ans) selon Sportando.

Champion de France de Pro B avec Besançon en 2008 puis de Pro A avec l'Elan Chalon en 2017 (4,9 points à 44,4% de réussite aux tirs et 2,8 rebonds pour 5,8 d'évaluation en 16 minutes sur 11 matchs de playoffs en doublure de Moustapha Fall), il a joué une première fois à Châlons-Reims en 2017/18 (9 points à 50,8%, 4,2 rebonds, 0,8 contre et 0,8 passe décisive pour 10,3 d'évaluation en 21 minutes) puis à Levallois en 2018/19 (7,1 points à 54,1%, 4,7 rebonds et 0,5 contre pour 10,8 d'évaluation en 18 minutes). Sur l'exercice écoulé, il a remplacé Nicolas De Jong à partir de fin 2019. Sur 14 matchs, il a tourné à 8,7 points à 37,3% de réussite aux tirs et 6,6 rebonds pour 9,9 d'évaluation en 26 minutes.

Joueur d'expérience, dur, adroit à 3-points (38,8% de réussite avant son arrivée à l'EBPLO), il va compléter le secteur intérieur de Cédric Heitz déjà composé par Dominique Archie, Junior Mbida et Jimmie Taylor.

L'effectif du CCRB pour la saison 2020/21 :

Postes 1 : Arnas Velička et Matthieu Gauzin

2/1 : Jalen Adams

2 : Jessie Begarin

3 : Travis Leslie

4/3 : Dominique Archie

5/4 : Ekene Ibekwe

5 : Jimmie Taylor et Junior Mbida

