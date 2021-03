Élan Béarnais : Hamady N'Diaye forfait à Monaco

JEEP ÉLITE

Crédit photo : EBPLO

Touché à la main, Hamady N'Diaye (2,13 m, 33 ans) ne pourra pas tenir sa place samedi lors du match de l'Elan Béarnais à Monaco. Le pivot sénégalais s'était blessé lors du clasico à Limoges. S'il avait pu tenir sa place face à Champagne Basket, il a du se faire opérer explique La République des Pyrénées. Son retour est espéré contre Orléans la semaine prochaine.

Déjà forfait à l'aller

Face à Mathias Lessort, Hamady N'Diaye aurait pu opposer sa taille afin de gêner le pivot monégasque, plus petit que lui. De manière générale, la Roca Team - leader pour le moment en Jeep ELITE - souffre cette saison au rebond défensif. Mais à l'aller début décembre, l'EBPLO n'avait pas pu en profiter. Victime d'une entorse de la cheville, l'ancien joueur de Gravelines-Dunkerque n'avait pas joué. Ousmane Drame et Petr Cornelie touchés par les fautes (3 chacun en première mi-temps), Mathias Lessort s'était régalé et Monaco avait fini par l'emporter. Cette fois, Drame et Cornelie recevront l'aide de Nicolas De Jong. Comme d'habitude, Jérémy Leloup et/ou Jérémy Leloup viendront donner un coup de main au poste 4.