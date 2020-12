Elan Béarnais : Hamady N'Diaye forfait pour la réception de Monaco

JEEP ÉLITE

Crédit photo : Julie Dumelie

Pour faire face à l'énorme densité physique de l'AS Monaco et notamment de son secteur intérieur (Daral Willis, Damien Inglis, Wilfried Yeguete et Mathias Lessort), l'Elan Béarnais devra se passer d'Hamady N'Diaye dimanche. Le pivot sénégalais, remplaçant médical de Nicolas De Jong, est forfait à cause d'une entorse de la cheville annonce Jean Fauret, journaliste à La République des Pyrénées.