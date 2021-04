Élan Béarnais : Ioannis Kouzeloglou officiellement engagé, Vee Sanford de retour

Ce mercredi, l'Élan Béarnais a officialisé la signature de l'intérieur grec Ioannis Kouzeloglou (2,06 m, 26 ans) durant la période d'indisponibilité de Nicolas De Jong, usant ainsi de son dernier joker pour cette saison 2020-2021. L'entraîneur Éric Bartecheky s'exprime sur l'arrivée de ce joueur, attendu jeudi soir dans le Béarn :

"Nous étions en recherche d'un joueur capable de nous apporter dans le secteur intérieur, un profil plutôt athlétique pour disposer de plus de densité, de volume et de taille. Ioannis (Kouzeloglou) devrait être aussi en mesure de donner quelques minutes au poste 5, sur lequel évolueront Petr et Hamady. Comme je l'ai souvent répété, cette recherche, au vu de la situation actuelle du marché et du contexte en général, a été très compliquée."