Elan Béarnais : Laurent Vila espère le même état d'esprit qu'à Roanne et Boulazac

JEEP ÉLITE

Crédit photo : Sébastien Grasset

Jusqu'ici, l'Elan Béarnais a vécu une très difficile première partie de saison 2019/20. Entre les multiples défaites, les non-matchs (comme lundi à Dijon) et les blessures, les difficultés s'enchaînent après un exercice 2018/19 nettement plus positif. Avant de partir en vacances, le staff et les joueurs espèrent terminer sur une bonne note. Pour cela, il faudra mettre fin à la série de cinq victoires du Mans, qui vient notamment de battre l'ASVEL. Ca ne sera pas facile... Mais avec un état d'esprit conquérant, l'EBPLO peut embêter Le Mans.