Elan Béarnais : Laurent Vila satisfait de l'agressivité en deuxième mi-temps à Chalon

JEEP ÉLITE

Crédit photo : Guillaume Poumarede

Samedi soir, l'Elan Béarnais s'est imposé 78 à 76 chez l'Elan Chalon pour la première journée de Jeep ELITE. Un succès rassurant pour démarrer la saison de Jeep ELITE après une préparation compliquée et une première sortie officielle ratée en Coupe de France à Tours (défaite 83-81). Les Béarnais ont renversé la vapeur en deuxième mi-temps grâce à une défense bien plus agressive. De quoi provoquer de belles opportunités, en transition, et ainsi passer devant.