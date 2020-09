Elan Béarnais - Le Mans annulé : 11 cas positifs à Pau

JEEP ÉLITE

Crédit photo : Charlotte Geoffray

Programmée ce lundi soir, la rencontre de la deuxième journée de Jeep ÉLITE entre l'Elan Béarnais et Le Mans est reportée à cause de nombreux cas COVID-19 décelés au sein de l'EBPLO. L'annonce du report a eu lieu à peine une heure avant cette affiche qui devait être diffusée en clair sur la Chaîne L'équipe

En raison de l’identification d’un cluster COVID-19 au sein de l’Elan Béarnais, la rencontre du soir face au @MSB_Officiel est reportée à une date ultérieure. #JeepELITE — EBPLO (@EBPLO) September 28, 2020

Le journaliste de La République des Pyrénées Jean Fauret indique que onze personnes ont été testées positives. Les résultats des tests, effectués ce lundi, sont revenus très vite, permettant peut-être d'éviter d'autres contamination. "Le club va être mis sous cloche", a expliqué le président palois Didier Rey sur la Chaîne L'Équipe. "On ne peut pas nous reprocher d'avoir testé nos joueurs aujourd'hui (lundi). La Ligue se réunit demain pour statuer. On peut être les pionniers de situations inédites et très difficiles à résoudre. La première des choses à préserver est la santé".

Cette rencontre est déjà la cinquième à être reportée en Jeep Élite à cause de la COVID-19, et ce alors que le Championnat a repris depuis moins d'une semaine. Un triste évènement qui s'ajoute à l'épisode rocambolesque de l'annulation de la finale de la Coupe de France féminine ou au report du début de la LFB. Le basket français, dont les clubs amateurs subissent également la fermeture des gymnases en zone d’alerte renforcée, souffre décidément grandement de l'épidémie et ses conséquences.