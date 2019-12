Elan Béarnais : Léo Cavalière déjà de retour

JEEP ÉLITE

Crédit photo : Sébastien Grasset

Victime d'une entorse de l'épaule lors de la victoire de l'Elan Béarnais à Boulazac il y a neuf jours, l'ailier-fort et capitaine de l'Elan Béarnais Léopold Cavalière était censé revenir à la compétition en janvier. Mais finalement, il s'échauffe actuellement à Dijon et va tenir sa place dans cette rencontre de la 15e journée de Jeep ELITE. De quoi permettre à l'EBPLO d'avoir une vraie raquette (Cornelie, Cavalière, Ibekwe et Dramé) pour l'occasion.