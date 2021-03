Élan Béarnais : Ousmane Drame blessé pour une durée indéterminée

JEEP ÉLITE

Crédit photo : Jacques Cormarèche

Jeudi lors du traditionnel point-presse hebdomaire, l'entraîneur Eric Bartecheky a indiqué que son intérieur Ousmane Drame (2,06 m, 29 ans) ne serait pas disponible pour affronter Nanterre ce samedi. Le poste 5 guinéen souffre des deux genoux depuis lundi et la réception d'un saut a indiqué le journaliste de La République des Pyrénées Jean Fauret.

L'ancien joueur de Gravelines-Dunkerque, qui tourne à 7,9 points à 52,4% de réussite aux tirs et 4,2 rebonds pour 9,1 d'évaluation en 20 minutes cette saison en Jeep ELITE, devait passer deux IRM ce vendredi. Sans lui, l'EBPLO va tout de même pouvoir s'appuyer sur deux postes 5, avec Nicolas De Jong et Hamady N'Diaye. Le staff envisage d'ores et déjà d'engager un remplaçant médical.