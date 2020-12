Elan Béarnais : Pierre Seillant quitte le Conseil d'administration, un projet de reprise mené par Boris Diaw ?

L'Elan Béarnais est dans une situation mouvante en coulisses depuis que la communauté d'agglomération Pau Béarn Pyrénées a racheté une majorité des parts du club. Ce rachat a entraîné des changements au Conseil d'Administration. Ainsi, l'historique Pierre Seillant (président de 1967 à 2008) a assisté à son dernier CA ce mercredi. A près de 80 ans, c'est sans amertume qu'il laisse sa place.

"Je siégeais au titre de l’association (Pau Nord Est) et c’est Bruno Pellure qui garde la place et c’est normal, il est beaucoup plus jeune que moi. L’histoire est bouclée gentiment, ça se finit comme ça, ça aurait pu se finir avant... Mais je vais rester prési-dent d’honneur et supporter", a-t-il expliqué dans Sud-Ouest.