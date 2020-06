Elan Béarnais : Pour Laurent Vila, Shannon Evans "a les qualités requises pour s'imposer en Jeep ELITE"

Ce mardi, l'Elan Béarnais a officialisé la signature du meneur de jeu étasunien Shannon Evans II (1,85 m, 25 ans), annoncée dans la matinée. Après deux saisons prolifique individuellement en Hongrie, le Virginien va tenter de passer un cap en s'imposant dans un championnat plus huppé.

"Shannon est un jeune meneur mais qui a possède déjà une expérience de deux saisons en Europe au sein du même club hongrois d'Atomeromu. Il peut apporter des points, faire jouer ses coéquipiers et surtout notre public va découvrir un joueur extrêmement rapide qui a les qualités requises pour s'imposer dans un championnat plus dense comme la JeepELITE. Nous avons eu d'excellents retours à son sujet venus de Hongrie, de la part de ses coaches ou encore d'Akos (Keller, saison 2018/19). C'est un garçon plein d'enthousiasme qui veut s'imposer en Europe, un gros travailleur que nous souhaitons faire progresser et qui devrait beaucoup nous apporter."

Dans le communiqué, Laurent Vila en a profité pour faire le point sur l'effectif 2020/21 :

"Nous poursuivons ainsi notre recrutement après les arrivées de deux joueurs de valeur, Jérémy Leloup et Rémi Lesca. Nous allons attacher beaucoup d'importance à la complémentarité des joueurs qui composent notre équipe, encore plus qu'avant. Le confinement qui a suivi cette saison inachevée m'a permis de faire une analyse personnelle de ce qui s'est déroulé et d'en tirer plusieurs leçons avec le staff technique. Au-delà des soucis d'effectif rencontrés, notre manque évident de cohésion ne nous a pas permis d'obtenir les résultats escomptés. Notre future équipe ne doit pas être une superposition d'éléments aux diverses compétences mais nous devons, en tenant compte d'une enveloppe budgétaire plus resserrée qu'avant, trouver des joueurs aux caractéristiques complémentaires tant sur le terrain d'un point de vue technique que plus généralement en matière de cohésion de groupe. Nous avons fait le choix d'un vrai second meneur avec Rémi et j'aspire désormais à trouver un arrière disposant d'un peu plus de maturité."