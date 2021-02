Elan Béarnais : un autre projet de reprise sort de l'ombre

JEEP ÉLITE

Crédit photo : FOXAEP

Le projet de reprise de l'Elan Béarnais porté par Rick Pitino et Jamal Mashburn avait surpris tout le monde lors de l'annonce quelques semaines plus tôt, en janvier. Ce mercredi 10 février, L'Equipe parle de l'autre projet de rachat. Celui-ci, plus local, est porté par les frères Darnauzan, Simon (40 ans) et Thomas (46 ans) ainsi que par l'ex-international français de rugby Jerôme Thion. Ce dernier notamment joué dans le club (aux côtés de Simon Darnauzan en Espoirs) avant d'entamer sa carrière rugbystique du côté de Biarritz.

"Le projet est né l'été dernier, on souhaite redonner un nouvel éclat à ce club, reconquérir un public plus large, tisser un lien avec tous les clubs de la région, remettre à l'honneur les valeurs à partir desquelles il a été bâti, qui ont fait sa réussite", fait savoir Thomas Darnauzan pour L'Equipe.

Le club en négociations exclusives avec les investisseurs US jusqu'à mi-mars

Pour l'instant, François Bayrou et l'agglomération de Pau, actionnaire majoritaire du club depuis la recapitalisation en novembre 2020, est en négociations exclusives avec le projet de Rick Pitino et Jamal Mashburn, via le fonds d'investissements américain Counterpointe Sports Groupe, jusqu'au 18 mars prochain.

Au cas où ce projet n'irait pas jusqu'au bout, les frères Darnauzan espèrent bien montrer qu'ils seront toujours prêts à reprendre le club. "Monsieur Bayrou nous a expliqué qu'il avait été sensible aux créneaux que nous mettions en avant, la formation, les valeurs de l'Elan", a poursuivi Thomas Darnauzan, toujours sur L'Equipe.