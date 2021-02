Elan Béarnais : Un investissement de 12 millions d'euros sur 4 ans de la part de CSG

JEEP ÉLITE

Dans son édition de dimanche, le quotidien Sud Ouest précise qu’une délégation du groupe de fond d’investissement américain, Counterpointe Sports Group, est attendue à Pau dans les prochains jours. Le quotidien nous apprend également que l'ancien palois Taqwa Pinero, qui a servi d’intermédiaire, pourrait avoir un rôle à jouer.

“Selon nos informations, CSG s’engagerait à investir autour de 12 millions d’euros sur 4 ans avec une montée en charge progressive du budget… Pour la saison 2021-22, il serait porté aux alentours de 8M€.”

Les trois probables repreneurs pensent même que le club peut devenir une source très importante en termes de droits TV comme le relate François Bayrou dans les colonnes du quotidien local :

“Les Américains spéculent probablement sur le fait que l’Elan peut devenir source de droits TV, qui peuvent exploser. Il y a aussi l’idée, à terme, d’un financement par les supporters, qui n’engagent pas la collectivité.”

Le maire de Pau a aussi indiqué que cette opération serait difficile car cela n'a jamais été fait auparavant :

“L’opération sera difficile car ça n’a jamais été fait. Il faut marier des cultures différentes. Mais si ce projet arrive à son terme, nous récupérerons notre mise de départ, et même un peu plus. C’est un projet original, novateur, ambitieux. Et une chose est certaine : il n’y a pas de cadavres dans les placards.”

En attendant un éventuel rachat et un retour au sommet du basketball français, l'Elan Béarnais, qui a concédé une nouvelle défaite samedi face à Champagne Basket (86-97), va devoir réagir dès samedi pour un Clasico extrêmement important à Beaublanc.