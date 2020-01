Elan Chalon : Etienne Ca va devoir mettre fin à sa saison

JEEP ÉLITE

Crédit photo : Sébastien Grasset

Blessé au poignet, Etienne Ca (2,10 m, 22 ans) va devoir passer sur la table d'opération. Le pivot longiligne ne pourra ainsi pas rejouer cette saison.

Peu utilisé par Philippe Hervé (seulement 8 entrées, pour 4,3 points à 73,4% de réussite aux tirs, 2 rebonds et 0,3 contre pour 4,3 d'évaluation en 8 minutes), l'ancien joueur de LyonSO (NM2) était plus inclu dans la rotation la saison passée (3,7 points à 64,5%, 2,6 rebonds et 0,5 contre en 10 minutes, sur 26 matchs de championnat).