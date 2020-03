Elmedin Kikanovic : "Aider Monaco à remporter son premier titre de champion"

Mardi, l'AS Monaco a annoncé le retour de l'intérieur bosnien Elmedin Kikanovic. Ce dernier a quitté son club turc d'Ormanspor pour revenir chez la Roca Team, dont il a déjà porté les couleurs entre 2016 et 2018. Il explique son choix sur le site Internet du club.

"Tout s’est fait extrêmement vite ! Individuellement, tout était ok en Turquie, à Ankara, mais mon équipe disputait la première saison de son histoire en SuperLigue, nous étions 10e, nous ne pouvions pas descendre. Dans cette situation, il reste 10 matches à disputer et il n’y a plus de grands objectifs. Quand Monaco a appelé, au vu de leurs ambitions, c’était une raison importante pour revenir en Principauté."

Alors qu'il ne peut pas être qualifié pour disputer la suite de l'EuroCup (la période de qualification est passée), l'ancien joueur de Nancy a un objectif simple : permettre à l'ASM de remporter le titre de champion, après avoir perdu les finales des playoffs 2018 et 2019.

"Perdre 3-2 dans les derniers instants, ce n’était pas facile pour moi comme pour l’équipe et pour le club. On avait remporté la Leaders Cup il y a deux ans mais on avait aussi perdu la finale de laLigue des Champions . Ma motivation est forte pour aider l’équipe à remporter le premier titre de champion de son histoire. Je connais mon job et je ferai tout ce que je peux pour aider la Roca Team dans cet objectif-là."